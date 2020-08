Black Myth Wu Kong : Un jeu chinois impressionnant sorti de nulle part

De temps à autre on voit débouler un titre sorti de nulle part qui attire l’attention. C’est le cas de ce projet qui semble bien avancé et nommé Black Myth Wu Kong en développement chez les chinois de Game Science.

Jusqu’à présent, les développeurs chinois sont surtout connus pour des titres mobiles souvent cantonné sur leur marché interne – avec quelques titres sortant en occident – et connus également pour être des sous-traitants dans le développement de titres occidentaux. Mais petit à petit, les équipes gagnent en compétence et maîtrisent leur sujet dans le domaine des grosses productions. C’est le cas de Game Science, équipe composée d’anciens membres du géant de l’édition chinois Tencent.

Cette équipe dévoile donc directement une longue vidéo de gameplay de leur projet Black Myth Wu Kong (cf. ci-dessous). Pas de teasing avant, pas de chichi. On vous montre direct le gameplay. A en juger par la vidéo, le titre est pour sûr développé sur PC. Il utilise l’Unreal Engine 4. Game Science prévoit de le sortir également sur consoles donc probablement uniquement sur les next gen vu la qualité visuelle de la démo ci-dessous.

Sans doute pour parler un peu plus au public occidental, Game Science s’est inspiré d’un des personnages les plus connus du folklore chinois à savoir le roi singe (Wu Kong). Le jeu semble puiser son inspiration sur des jeux comme God of War (que l’équipe a joué pendant le développement). Black Myth Wu Kong tend donc plus vers l’action même si beaucoup y décèle des aspects le rapprochant d’un Dark Souls ou d’un Sekiro. Dans la vidéo, on peut même voir une séquence où le héros affronte des centaines d’ennemis simultanément digne d’un Dynasty Warriors – si l’équipe nippone d’Omega Force voulait bien utiliser enfin un moteur graphique digne de ce nom.

Mis à part la vidéo et les images ci-dessous. on n’en sait pas plus donc sur une date de sortie en Chine et/ou en occident. Vu l’attention des médias sur ce titre, il est certain que cela va attirer l’attention d’éditeurs occidentaux. On devrait en savoir plus dans les semaines et mois à venir.

En attendant, jetez donc un coup d’oeil à la vidéo. C’est bien tentant n’est-ce pas?