Rocksteady Studios prépare Suicide Squad Kill The Justice League

On savait déjà que Rocksteady Studios bossait sur un titre Suicide Squad. Warner Bros Games et Rocksteady Studios confirment le projet avec un tout premier teaser lors du DC Fandome et qu’on vous propose ci-dessous.

Autant vous le dire de suite, la vidéo montrée est une cinématique et il est difficile de se faire une idée du jeu final. Tout juste sait-on que le jeu va proposer des missions jouables seul ou en coop jusqu’à 4. Quelle que soit la composition, il y a aurait toujours les 4 personnages contrôlés par le ou les joueurs et des bots pour les aider. En solo, on pourra switcher entre les différents membres de l’escouade.

Les 4 vilains qui vont composer cette version de Suicide Squad sont Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark. Evidemment chaque personnage aura ses propres capacités et arsenal. Et à l’instar des Batman Arkham, on aura droit à une progression des personnages et donc de leurs capacités.

L’action du jeu se déroulera dans Metropolis qui est, selon l’équipe, le cinquième personnage du jeu. Le monde devrait être donc riche en situations, personnages, activités.

Quant à la finalité du jeu, tout est dans le titre. Tuer la Justice League. La grande question c’est comment ce quatuor va bien réussir à éliminer cette équipe.

Il va falloir patienter encore un sacré moment puisque le projet ne verra pas le jour avant 2022. Suicide Squad Kill The Justice League est prévu uniquement sur PS5, XSX et PC. Il s’agit donc d’un titre véritablement next-gen là où Gotham Knights sera un titre cross-gen. Les deux titres ont des similitudes avec 4 personnages chacun. Il faudra voir si Rocksteady Studios et Warner Bros Games Montréal ont opté pour un gameplay similaire également. Réponse dans les mois à venir.

En attendant voici donc le teaser.