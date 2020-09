Destiny 2 Renégats et Bastion des Ombres débarque sur le Xbox Game Pass aujourd’hui

Si vous n’avez jamais débuté sur Destiny 2 ou si vous vous étiez contenté de la version free to play Destiny 2 New Light, Microsoft via son abonnement Xbox Game Pass va vous permettre de découvrir du contenu avec les extensions Renégats et Bastion des Ombres respectivement de l’année 2 et 3 du shooter de Bungie.

Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous pourrez récupérer les extensions dès aujourd’hui et continuer votre aventure – si vous l’aviez débuté. Avec ces extensions, vous aurez évidemment droit à deux nouvelles mini-campagnes et l’intrigue générale de Destiny 2 avance un peu plus. Par ailleurs, ces extensions offriront leur lot de nouvelles missions, assauts, activités, quêtes, équipements et armes à looter.

Bon, vu la quantité de contenu, cela ne vous laisse pas beaucoup de temps pour booster vos gardiens d’ici la sortie de la prochaine extension, Au-Delà de la Lumière, prévue pour le 10 novembre. A noter que cette extension sera également disponible pour les abonnés Xbox Games Pass le même jour quelle que soit votre Xbox y compris la XSS ou XSX. Pour cette dernière, le jeu va ainsi tourner en 4K 60 images/seconde. Si votre escouade et clan est composé de joueurs ayant des générations de consoles différentes, ne vous inquiétez pas, le jeu en ligne cross-gen est prévu.

D’ici là, bon chance dans vos combats contre déchus, vex et autres cabals.

Destiny 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Le jeu sera patché et disponible sur PS5, XSS et XSX.