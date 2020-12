Une refonte pour Dauntless avec Dauntless Reforged

Dauntless, le Monster Hunter-Like, s’est fait un nom et une communauté notamment grâce à son business model en free to play. Histoire de renouveler le jeu et attirer un nouveau public, Phoenix Labs annonce Dauntless Reforged.

Prévu pour aujourd’hui, Dauntless Reforged est la plus grosse mise à jour depuis son lancement en 2019. Phoenix Labs va apporter du neuf pour tous les fans. Ainsi, un nouveau type de chasse, les Terrains de Chasse.

Les Terrains de Chasse sont donc un nouveau type de contenu qu’on peut sélectionner et (re)découvrir à loisir. Ainsi, les joueurs pourront explorer quelques 18 îles et chercher pour la faune, la flore et les trésors. Ces îles comprendront évidemment des monstres à chasser également. Vous pourrez donc explorer, chasser et surtout rester sur l’île autant que vous le souhaitez. Contrairement aux autres contenus, ces Terrains de Chasse ne sont pas générés de manière procédurale. Ces terrains devraient ajouter une nouvelle dimension à Dauntless.

Un autre des changements est la Voie du Slayer. En gros, Phoenix Labs revoit le système de progression et ses ramifications à travers les îles ravagées. Vous aurez donc nombre de jalons à débloquer qui vous ouvriront la voie pricinpale mais également diverses voies secondaires. Vous pourrez ainsi débloquer de nouvelles îles, de nouveaux types de chasse ou encore des nouveaux mods d’armes et divers bonus.

Dauntless Reforged revoit également la progression des armes et des armures. Le système a été revu avec un système de niveaux pour rendre les objets plus rapidement utiles. Cette mise à jour introduit également les niveaux de compétence d’arme, l’afflux de puissance ainsi que la possibilité de reforger. Vous pourrez ainsi avoir un plus grand contrôle sur les capacités de vos équipements.

Dauntless Reforged, mise à jour numérotée 1.5.0, sera disponible ce jour sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Les joueurs sur next gen peuvent également y jouer même si pour le moment l’équipe n’évoque aucune mise à jour spécifique pour les PS5, XSX/XSS.