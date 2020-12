L’avènement revient la semaine prochaine sur Destiny 2

Comme tous les ans, Bungie met en avant un évènement spécial pour les fêtes de fin d’année, L’Avènement. Ce sera encore le cas pour cette autrement satanée année 2020.

Comme l’an dernier, l’Avènement va proposer son lot de recettes à réussir histoire de looter des récompenses purement cosmétiques. Il faudra donc retourner voir Eva Levante à la Tour pour récupérer contrats et récompenses. Parmi les objets à lotter on pourra découvrir un fusil à fusion, le Galcioclasm (en VO). On devrait aussi avoir une coque de spectre et divers ornements d’armes et d’armures.

Bon, personnellement, j’aurais d’autres chats à fouetter en tenter d’avancer sur la dernière extension, Au-Delà de la Lumière. 😉

Je vous rappelle par ailleurs que les versions PS5 et XSX/XSS de Destiny 2 sont disponibles et offrent un confort de jeu nettement supérieur avec un 60 images/seconde et la possibilité d’augmenter le champ de vision.

Destiny 2 est disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia.