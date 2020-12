For Honor passe à 60FPS sur PS5 et XSX. Jugez par vous-même avec nos vidéos 4K HDR !

Le jeu d’action For Honor continue à être soutenu par l’équipe de développement en cette quatrième année. Avec la dernière mise à jour, Ubisoft améliore encore plus le jeu lorsqu’il tourne sur les nouvelles consoles PS5, XSX et XSS.

La dernière mise à jour 2.24.0 apporte son lot de correctifs et d’améliorations qu’apprécieront les fans du titre. Elle ajoute notamment un nouveau héros, le Gryphon. Toutefois, l’équipe de développement apporte une nouvelle possibilité pour les possesseurs de PS5, XSX et XSS.

Ainsi, depuis le lancement de ces machines, For Honor tournait déjà en 4K sur PS5 et XSX et 1080p sur XSS avec divers améliorations graphiques comme le niveau de détail, les reflets, la résolution des ombres, etc. Avec la mise à jour 2.24.0, les joueurs pourront opter pour un mode permettant d’avoir du 60 images/seconde. Cela va foncièrement changer le ressenti dans le gameplay et améliorer l’expérience. Evidemment, cela risque de se faire au détriment de la résolution et de quelques effets mais le résultat devrait en valoir la chandelle.

Vous pouvez vous faire une idée avec nos vidéos ci-dessous qui ne sont visibles que sur Youtube malheureusement.

For Honor est disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC.