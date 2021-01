Nvidia annonce la RTX 3060

Les rumeurs l’avaient déjà évoqué depuis des semaines. Le CES 2021 virtuel a donc été l’occasion pour Nvidia de confirmer l’existence et le lancement du modèle d’entrée de gamme de la série RTX 30, le RTX 3060.

Alors qu’on peine toujours à trouver les RTX 3070, 3080 et 3090, Nvidia annonce et s’apprête donc à lancer son modèle d’entrée de gamme qui sera certainement aussi le plus demandé, le RTX 3060. Proposé à 329$, cette nouvelle carte présente les caractéristiques suivantes :

● 13 shader-TFLOPs

● 25 RT-TFLOPs en ray tracing

● 101 tensor-TFLOPs dédiés au NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling)

● 192-bit interface mémoire

● 12GB de mémoire GDDR6

Sur le papier et comme indiqué par Nvidia, cette RTX 3060 serait tout simplement deux fois plus performant que le très populaire GTX 1060 et dix fois pour le ray tracing. Au prix annoncé, Nvidia tente donc de permettre à un plus large public de profiter de son architecture Ampere de sa série des RTX 30. Les futurs possesseurs pourront profiter des différentes technologies intégrées dans cette série comme le ray tracing, le Nvidia DLSS, Le Nvidia Reflex et le Nvidia Broadcast. Le résultat devrait être des jeux bien plus fluides avec un visuel plus réaliste.

Les cartes graphiques Nvidia RTX 3060 commenceront à sortir à la fin février 2021 en espérant qu’on ne va pas connaître le même lancement chaotique que ses grandes soeurs.