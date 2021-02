Sega annonce Total War Warhammer III

Les fanatiques de jeux de stratégie connaissent bien la saga Total War. L’équipe de Creative Assembly en a fait une saga populaire dans le genre. Aujourd’hui, avec Sega, ils annoncent le prochain titre, Total War Warhammer III.

Comme vous pouvez vous en douter, ce titre continuera dans la foulée de ce qui avait été proposé précédemment. Toujours inspiré par l’univers Warhammer de Games Workshop, Total War Warhammer III proposera de nouvelles batailles dans divers lieux comme les Territoires de l’Est ou encore les Royaumes du Chaos.

De nouvelles races vont faire leur apparition ainsi que diverses factions du Chaos (Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch). C’est aussi la première fois qu’on verra les armées de Kiskev et Cathay dans un jeu vidéo. Et évidemment, vous aurez droit à nombre de héros légendaires, de monstres, de créatures et de pouvoirs magiques à gérer pour remporter vos batailles.

« Notre objectif, dès le départ, était de créer une série de jeux qui emporterait les joueurs dans un périple incroyable au sein de ce monde que nous aimons tous tant. » a expliqué Ian Roxburgh, le directeur du jeu. « L’énorme soutien témoigné par les joueurs a permis le succès des deux premiers opus et a élevé nos ambitions au niveau supérieur, c’est pourquoi nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir ce troisième épisode. »

« Le savoir-faire, l’implication et la fidélité au monde de Warhammer dont Creative Assembly a fait preuve au fil des années en travaillant sur l’illustre franchise Total War Warhammer ont fait le bonheur de Games Workshop, ainsi que celui des fans du monde entier. » a déclaré Jon Gillard, responsable mondial des licences. « La création et le développement des armées de Cathay et Kislev pour ce projet ont été très amusants pour nos développeurs et nous attendons avec impatience de les voir en action dans ce troisième volet colossal. »

Total War Warhammer III est prévu sur PC courant 2021. En attendant, voici une première vidéo teasing et une galerie d’images.