De nouveaux accessoires chez Razer

L’accessoiriste ne cesse de lancer des versions mises à jour ou de nouveaux produits. Pour aujourd’hui, en voici trois d’un seul coup : un clavier, un dock Thunderbolt 4 et un support pour portables.

Pour ceux qui possèdent des machines ayant un port Thunderbolt 4 – autant dire pas beaucoup de monde pour le moment excepté ceux qui ont des modèles haut de gamme PC ou sur tous les Mac récents – Razer lance son Thunderbolt 4 Dock Chroma. Ce dock permet ainsi d’ajouter nombre de connectiques à votre ordinateur. Vous aurez ainsi 3 ports USB-A, 4 ports USB-C Thunderbolt 4, un lecteur de carte SD UHS-II et un port Ethernet. Via les ports USB-C Thunderbolt 4, vous pourrez également relier deux moniteurs 4K ou un seul écran 8K. Enfin, ce dock peut également alimenter via USB-C pour une puissance jusqu’à 90W. Pratique pour charger éventuellement un portable PC/Mac. Razer oblige, vous aurez évidemment droit à l’éclairage RVB que vous pourrez régler via leur logiciel Razer Synapse 3. Il vous en coûtera 330€ et est déjà en précommande. Ce dock devrait être lancé courant février.

Le second produit devrait intéresser tous les possesseurs d’ordinateurs portables. Le Razer Laptop Stand Chroma V2 est un support pour surélever votre portable lorsque vous voulez vous en servir sur un bureau pour un meilleur confort ou tout simplement lors des vidéo-conférences. Ce support servira également de hub puisqu’il intègre un port HDMI, un port USB-A, un port USB-C et un port USB-C alimenté pour charger votre ordinateur. Pour accéder à ce hub, il s’agit de relier votre ordinateur via USB-C. Et là encore vous aurez droit à un rétroéclairage RVB toujours réglable avec le logiciel Razer Synapse 3. Le Razer Laptop Stand Chroma V2 vous en coûtera quelques 130€ et est disponible dès à présent.

Le dernier produit est un clavier, le Razer Huntsman V2 Analog. Doté de switchs optiques analogiques, ce clavier permet multi-commandes par touche que vous pourrez régler à votre guise. A l’instar de ce qu’on avait sur certains pads de console, on peut ainsi activer des fonctionnalités différentes dans le jeu en fonction de la pression exercée sur la touche. Autant dire qu’avec un peu d’entraînement et des réglages soignées, les gamers devraient gagner en vitesse de réaction. Tout cela est ainsi possible grâce à aux switchs Razer Analog Optical possédant trois modes : input analogique pour un maximum de nuance, un mode où vous pouvez choisir la profondeur de pression de touche pour activer une fonction et un mode où vous pouvez régler deux profondeurs de pression de la touche pour deux fonctions différentes.

Côté connectivité, le Huntsman V2 Analog possède un câble tressé avec un USB-A pour le relier à votre ordinateur. Un autre câble permet d’étendre un port USB 3.0 de votre ordinateur et le place au niveau du clavier.

Et là encore, le Huntsman V2 Analog propose l’éclairage RVB avec réglages via Razer Synapse 3.

Caractéristiques du Huntsman V2 Analog :

Switchs Razer™ Optiques analogiques Durée de vie de 100 millions de frappes

Personnalisation Razer Chroma™ RGB avec 16.8 millions de couleurs

Touches Razer PBT double-injection

USB Type-C à USB Type-A avec l’adaptateur

Passthrough USB 3.0

Underglow lighting

Repose-poignets magnétique en similicuir moelleux

Bouton numérique multifonction et 4 touches multimédia

Touches entièrement programmables avec l’enregistrement de macros à la volée

Stockage hybride intégré – jusqu’à 5 profils

Hybrid onboard storage – up to 5 keybinding profiles

N-key roll-over avec anti-ghosting

Option Gaming mode

Câble en fibre tressée

Ultrapolling de 1000 Hz

Plaque supérieure en aluminium mat

Le Razer Huntsman V2 Analog est disponible dès à présent sur Razer.com et chez les revendeurs à partir du 9 février 2021. Il est proposé à un prix premium de 270€ tout de même.