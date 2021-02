MotoGP 21 arrive en avril prochain

Milestone continue sa saga MotoGP avec l’édition 2021 qui arrive dans quelques semaines. Evidemment, attendez-vous à des améliorations, quelques nouveautés et des mises à jour de données.

Comme vous pouvez le supposer, ce nouvel MotoGP 21 se focalisera sur la saison 2021 de la MotoGP. Milestone a revu le mode Carrière de Manager pour qu’il soit plus progressif et stratégique. De nouvelles fonctionnalités sur et en dehors de la piste seront ajoutées. Par exemple, à vous de gérer les points de recherche obtenus et analyser les données pour peaufiner votre bolide. A vous de bien gérer votre écurie pour tenter de remporter le championnat.

L’IA dans le jeu a été revu pour être plus intelligente. Pour plus de réalisme, Milestone va bossé sur des détails. Par exemple, lorsque vous tombez de moto, il vous faudra vous relever et vous remettre en selle. Terminé la réapparition automatique. Il faudra aussi bien gérer la température des freins. Celle-ci impactera votre capacité à freiner si elle est en sous ou surchauffe. De même, Milestone a travaillé sur le système de suspension des motos. Enfin, les pénalités de temps vont faire leur apparition en fonction des situations spécifiques.

MotoGP 21 est la première édition a être disponible également sur les consoles next gen. De ce fait, les joueurs sur PS5 et XSX pourront jouer jusqu’en 4K 60 images/seconde en résolution dynamique avec des temps de chargement réduits. Par ailleurs, les parties en ligne pourront atteindre 22 joueurs sur next gen.

MotoGP 21 sera disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, Switch et PC le 22 avril 2021.