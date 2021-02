Blizzard confirme la classe voleur pour Diablo IV

Le projet Diablo IV fait partie des espoirs et arlésiennes depuis un sacré moment. Pourtant le projet avance mais à la vitesse Blizzard (non pas les tempêtes de neige plutôt tout le contraire). le Blizzcon en ligne a été l’occasion pour l’éditeur d’en montrer un peu plus.

Ainsi via une nouvelle vidéo et une nouvelle galerie d’images, on apprend le retour de la classe voleur dans Diablo IV. Comme dans nombre de RPG, le voleur est polyvalent avec des compétences basées sur la dextérité et la vitesse. La vidéo permet de voir à quel point cette classe permettrait un gameplay vraiment plus speed et punchy par rapport aux autres classes. Blizzard a ainsi déjà confirmé les classes barbare, sorcière et druide.

Si le gameplay ne devrait guère changer de ce qu’on avait découvert avec Diablo III, la structure du jeu va changer. Ainsi, Blizzard confirme que le monde sera ouvert truffé d’ennemis en tous genres dont des boss hors instance à base en plusieurs phases. Techniquement, le jeu bénéficie d’un nouveau moteur pour une réalisation supérieure. Cela n’est tout de même pas difficile vu l’âge de Diablo III.

Voici pêle-mêle à quoi vous devez vous attendre sur Diablo IV dixit Blizzard :

Des monstres plus ingénieux, plus dangereux et plus diversifiés : aventurez-vous dans un monde habité par différentes familles de créatures dangereuses, à la fois disparates et liées par certains thèmes, qui sauront se regrouper pour offrir de redoutables défis stratégiques aux joueurs.

Pour le moment, Blizzard n’a toujours pas annoncé de date de sortie. Quant aux machines concernées, Blizzard l’avait annoncé sur PS4, Xbox One et PC lors de l’annonce du jeu en novembre 2019. Puisque le jeu n’est toujours pas disponible, on va supposer qu’il va finir avec aussi des versions PS5 et XSX/XSS.