Découvrez la première demi-heure d’Oddworld Soulstorm

Après quelques mois de retard le nouvel épisode des aventures d’Abe arrive enfin sur PS5, PS4 et PC. Si le concept reste similaire, la réalisation a bien entendu fortement évolué.

Ce Oddworld Soulstorm est une véritable suite à Oddworld New ‘n’ Tasty et vous fera une fois de plus incarner Abe dans son rôle de guide des mudukon. La vidéo ci-dessous permet de découvrir la première demi-heure du jeu histoire de découvrir les possibilités du héros du jour. Capturée sur PS5 et disponible jusqu’en 4K HDR, Oddworld Soulstorm bénéficie d’une réalisation vraiment soignée avec une direction artistique toujours aussi détaillée. Si les anciens épisodes avaient un gameplay un peu trop rigide à mon goût, cet épisode est plus vif et plus agréable.

Pour rappel, Oddworld Soulstorm est gratuit si vous êtes abonné PlayStation Plus et que vous avez une PS5. Malheureusement ce n’est pas le cas pour les possesseurs de PS4 et PS4 Pro et bien entendu non plus pour les joueurs PC.

Oddworld Soulstorm est disponible sur PS5, PS4 et PC.