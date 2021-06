Riders Republic a enfin une date de sortie

Annoncé depuis un moment, le jeu de sports extrême multi-discipline revient sur le devant de la scène pendant l’Ubisoft Forward. On en sait un peu plus sur ce titre avec images, vidéo et date de sortie à l’appui.

Ainsi dès le 2 septembre prochain, les joueurs sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia vont pouvoir se lancer dans nombre d’épreuves sur diverses disciplines de sports extrême. Comme pour Steep, Riders Republic est développé par les frenchies d’Ubisoft Annecy et permettra de découvrir nombre de sports de plein air dans un monde ouvert où les joueurs pourront se retrouver ou s’affronter.

Côté disciplines, on retrouvera des sports comme le vélo, le ski, le snowboard, le wingsuit ou encore le rocket wingsuit. Les joueurs pourront découvrir des lieux magnifiques comme les parcs nationaux américains tels que le Bryce Canyon, la Vallée de Yosemite, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain et Grand Teton tous reproduits avec fidélité.

De nombreux modes sont prévus pour varier les plaisirs :

Mass Races : plus on est de fous, plus on rit ! Cette affirmation est d’autant plus vraie dans Riders Republic où les joueurs pourront participer à des courses multisports épiques qui réuniront plus de 50 joueurs**. Les nouvelles courses apparaîtront au hasard sur la carte. Les joueurs devront donc être réactifs et se préparer à surveiller leurs angles morts, à protéger leur position et à rester agiles s’ils veulent être les premiers à franchir la ligne d’arrivée.

Un mode carrière est tout de même prévu pour vous permettre de progresser dans 5 sports différents, signer avec des sponsors et participer à nombre de compétitions. Evidemment, il sera possible de personnaliser son sportif avec un nombre conséquent d’équipements à débloquer.

Des bêtas avant le lancement sont prévus. Si vous voulez avoir une chance d’y participer, pensez à vous inscrire sur la page officielle.

Techniquement, le jeu est prévu pour mieux tourner sur PS5, XSX et XSS. Ainsi sur PS5 et XSX, le jeu tournera jusqu’en 4K à 60 images/seconde et permettra jusqu’à 50 joueurs de s’affronter en ligne. Le cross-gen cross-play est prévu pour que vous ne manquiez jamais d’adversaires. Le jeu cross-gen limite à 20 joueurs max. Ce sera certainement aussi le cas si les joueurs jouent entre consoles de même ancienne génération.

Pour celles et ceux qui débuteront sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour next gen sera gratuite si vous achetez une console nouvelle génération de même marque. Vous pourrez conserver votre progression également.

Deux éditions sont prévues par Ubisoft.

L’Édition Gold inclut le jeu de base et le Year 1 Pass. Ce dernier introduit des kits exotiques qui permettront aux joueurs de transformer le gameplay via des mises à jour d’équipement tout au long de l’année, l’extension BMX ainsi que des contenus exclusifs, ajoutés après le lancement du jeu. Les équipements exotiques Rocket Bike et Rocket Ski seront disponibles quant à eux dès le lancement du jeu.

inclut le jeu de base et le Year 1 Pass. Ce dernier introduit des kits exotiques qui permettront aux joueurs de transformer le gameplay via des mises à jour d’équipement tout au long de l’année, l’extension BMX ainsi que des contenus exclusifs, ajoutés après le lancement du jeu. Les équipements exotiques Rocket Bike et Rocket Ski seront disponibles quant à eux dès le lancement du jeu. L’Édition Ultimate inclut le Year 1 Pass ainsi que 4 packs de cosmétiques exclusifs : Cosmique, Rainbow, Néon et Skull’n Style. Les joueurs bénéficieront également de 20 billets d’hélicoptère qui leur permettront d’atteindre leurs sommets favoris plus rapidement.

Un bonus de précommande nommé Bunny Pack est prévu avec une tenue, une tête de lapin bleue et un snowboard arc-en-ciel.

Riders Republic sortira sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia pour le 2 septembre 2021.