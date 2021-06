E3 2021 – Microsoft annonce Forza Horizon 5

C’était un peu couru d’avance. Microsoft a bel et bien un nouveau Forza pour cette fin d’année. Et même si, personnellement, j’aurais préféré un Forza Motorsport, je ferais avec ce Forza Horizon 5 qui est tout de même bien tentant.

Pour ce cinquième opus du jeu de course arcade monde ouvert, Playground Games a choisi un autre lieu. Terminé la campagne anglaise de Forza Horizon 4. Cette fois-ci, Forza Horizon 5 nous embarque au Mexique pour un peu plus d’exotisme ainsi que pour avoir de nouveaux environnements dans lesquels concourir.

Le monde recréé par l’équipe s’inspire très largement de véritables lieux au Mexique. Il s’agit d’ailleurs du monde ouvert le plus grand de la saga. Comme dans le précédent volet, les paysages évolueront perpétuellement à cause de la météo avec des déserts; des jungles luxuriantes, des villes, des ruines, de vastes canyons, des plages et même un volcan.

Côté bolides, attendez-vous à une flopée de voitures à piloter dans divers genres. On peut faire confiance à l’équipe pour proposer une grande variété pour un max de fun. Playground Games va ajouter encore plus de modes et de défis, d’activités et donc de récompenses dans la nouvelle campagne.

L’aspect multijoueur a été bien réimaginé avec de nouveaux modes comme Horizon Arcade qui propose une série de défis plutôt amusants à faire. On pourra également découvrir les modes Horizon Open et Tours. Tout a été pensé pour que vous puissiez retrouver vos amis ou rencontrer de nouveaux pour des courses endiablées.

Pour les créatifs, Forza Horizon 5 possède un éditeur pour créer ses propres parcours nommé Event Lab. Cela rappelle énormément le mode de création dans Dirt 5. Il faudra voir ce que permettra ce mode au final. On peut certainement compter sur la communauté pour créer des tas de défis plus ou moins délirants.

Visuellement, comme vous allez le découvrir, l’équipe a fait un boulot de malade pour proposer des environnements à la limite du photo-réalisme. La version montrée semble être celle de la XSX. Il faudra voir ce que cela peut donner sur une vieille Xbox One. Sur les XSX/XSS, on aura évidemment droit au ray tracing mais à priori uniquement sur le mode Forzavista. Je doute que l’équipe puisse mettre du ray tracing sur le jeu compte tenu de la richesse des environnements et le framerate. Qui sait, on verra à la sortie.

Pour le lancement, Microsoft a déjà prévu plusieurs éditions :

Standard Edition : comprend le jeu

: comprend le jeu Deluxe Edition : comprend le jeu et le Forza Horizon 5 Car Pass

: comprend le jeu et le Forza Horizon 5 Car Pass Premium Edition : le jeu, le Forza Horizon 5 Car Pass, le Welcome Pack, le VIP Membership, le Forza Horizon 5 Expansions Bundle et un accès anticipé le 5 novembre.

Microsoft a également prévu un Premium Add-Ons Bundle regroupant tout ce qu’il y a dans le Premium Edition en dehors du jeu. Ce sera donc pratique pour qui veut acquérir après coup tous les add-ons.

Forza Horizon 5 est prévu pour le 9 novembre 2021 sur XSX/XSS, Xbox One et PC. Il sera disponible dès le lancement sur Xbox Game Pass. La mise à jour vers la version next gen est évidemment disponible et gratuite également.