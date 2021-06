Greedfall arrive sur les consoles next gen

Le jeu d’action/RPG de Spiders Studio et Focus Home Interactive revient sur le devant de la scène avec une édition dédiée aux nouvelles consoles.

Focus Home Interactive et Spiders Studio annoncent la disponibilité la semaine prochaine de Greedfall Gold Edition sur PS5 et XSX/S. Cette version sortira avec une nouvelle extension nommée La Conspiration des De Vespe. Les joueurs pourront ainsi explorer une nouvelle région de Teer Fradee avec une nouvelle histoire à la clé.

Cette édition bénéficie évidemment des capacités des consoles next gen. Ainsi, il sera possible de jouer jusqu’en 4K sur les PS5 et XSX avec un meilleur framerate et un graphisme dans l’ensemble amélioré.

Celles et ceux qui possèdent déjà la version PS4 ou Xbox One pourront bénéficier le même jour d’une mise à jour gratuite.

Greedfall est disponible d’ores et déjà sur PS4, Xbox One et PC. Les versions PS5 et XSX/S seront disponibles le 30 juin 2021.