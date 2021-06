L’adaptation vidéoludique de Demon Slayer Kimetsu No Yaiba sortira en octobre

Fans du manga, vous pouvez déjà préparer votre compte en banque. Sega confirme d’adaptation de Demon Slayer Kimetsu No Yaiba sur consoles et PC pour la mi-octobre.

Développé par les japonais de CyberConnect2 à qui on doit des titres comme Dragon Ball Z Kakarot ou la série des Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles va faire le bonheur des fans du manga.

Comme vous pouvez vous y attendre, vous allez incarner Tanjiro dans sa quête à devenir chasseur de démon pour sauver sa soeur transformée en démon mais également en tenter de retrouver le démon qui a décimé sa famille.

Jeu de combat dans ce que maîtrise de mieux l’équipe de CyberConnect2, on va pouvoir découvrir nombre d’arènes et de personnages de l’anime et dérouler l’intrigue via diverses cinématiques et un aspect aventure. Vous pourrez par exemple incarner Tanjiro mais aussi Nezuko pour battre nombre d’adversaires aussi bien localement qu’en ligne.

Pour les puristes, sachez que les doubleurs de l’anime vont prêter leurs voix aux personnages dans le jeu.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 15 octobre 2021.