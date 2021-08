Le Xbox Cloud Gaming arrive sur XSX/S et Xbox One/X

Après les PC et les appareils Android et iOS, c’est donc au tour des consoles de la marque d’avoir l’option de jouer en streaming sur les XSX/S et les Xbox One/X.

Les abonnés Xbox Games Pass Ultimate ont doit au cloud gaming gratuitement. Cela permet de jouer à plus de 100 jeux du catalogue Xbox Game Pass en streaming. Le principe est donc de jouer sur un serveur qui fait tourner le jeu et vous envoie l’image et de votre côté, vous donnez les ordres avec votre pad. Dans le principe, on a d’ores et déjà Stadia de Google ou même le PlayStation Now de Sony. Le Xbox Cloud Gaming sur consoles va proposer une vidéo 1080p60 et a pour avantage de ne pas avoir de téléchargement et d’installation à faire. Lancez le jeu et vous serez dans le jeu comme s’il était en local immédiatement. La seule problématique est que la qualité d’image et de jeu dépend de votre connexion internet. Dans l’ensemble il vaut mieux avoir une connexion fibre pour pleinement en profiter.

Cet offre pourrait être intéressant pour les possesseurs des Xbox One/X puisqu’il sera possible de jouer à des titres Xbox Series X sans posséder la console. Evidemment vous ne pourrez pas profiter du 4K par exemple puisque le stream sera limité à du 1080p60 mais c’est pas mal pour découvrir ou tout simplement pour profiter d’une version plus fluide et plus détaillée du jeu que s’ils jouaient sur leur Xbox One/X.

Jusqu’à présent le Xbox Cloud Gaming n’était accessible que sur PC et mobiles. Aussi curieux que cela puisse paraître, Microsoft n’avait pas prévu l’application pour s’en servir sur ses consoles. Cela va donc changer dans les prochains mois puisque Microsoft annonce l’arrivée du cloud gaming sur les XSX/S et Xbox One/X. La fonction va être testé à l’automne avec les membres Xbox Insider avant un déploiement en fin d’année probablement.