Square Enix annonce la compilation Collection of SaGa Final Fantasy Legend sur PC et mobiles

Quand on est un vieux de la vieille dans l’édition, on a un sacré back catalogue. C’est le cas de Square Enix qui va nous ressortir une compilation de vieux titres sur PC, iOS et Android.

Lancé déjà l’an dernier sur Switch, Collection of SaGa Final Fantasy Legend va donc débarquer sur PC et sur mobiles pour les curieux et les nostalgiques. Cette compilation va permettre de (re)découvrir les titres GameBoy suivants :

The Final Fantasy Legend

Final Fantasy Legend II

Final Fantasy Legend III

Si techniquement, ce sera bel et bien les jeux de l’époque – et non des remasters ou remakes – Square Enix a tout de même fait un effort pour peaufiner certains détails comme :

Augmentation de la Vitesse du personnage

Agrandissement d’écran ajustable

Nouvelle musique et illustrations commémoratives

Compatibilité 4K (STEAM uniquement)

Jeu facilité à une main (mobile uniquement)

Une musique spéciale anniversaire

8 fonds d’écran en jeu

le choix de jouer avec les textes anglais ou japonais.

Collection of SaGa Final Fantasy Legend sortira sur iOS et Android le 22 septembre 2021 et sur PC (Steam) le 21 octobre 2021. Les joueurs sur Switch peuvent déjà l’acquérir.