Circuit Superstars débarque aujourd’hui sur Xbox et PC

Circuit Superstars, le jeu de course en vue aérienne de l’équipe canadienne d’Original Fire Games, sort dès à présent sous le label Square Enix Collective sur PC et Xbox One. Les versions PS4 et Switch arriveront prochainement.

J’avais remarqué ce titre il y a déjà un sacré moment, à l’E3 2019 plus exactement. Lors de leur première présentation et depuis, ce titre m’attirait car il me rappelait nombre de titres du genre que j’ai connu dans ma tendre jeunesse comme les Championship Sprint, les Micro Machines ou des titres comme Supercars ou Nitro sur Amiga. Contrairement à des titres plus récents comme Mantis Burn Racing, Circuit Supercars se focalise sur le pilotage pur.

Le jeu a bénéficié de l’aide de certains pilotes professionnels comme notre Romain Grosjean national ou Lando Norris pour qu’il propose un gameplay un minimun réaliste tout en restant fun à jouer. Square Enix a même signé avec l’émission Top Gear pour intégrer le célèbre circuit utilisé dans l’émission.

En tout, vous aurez la possibilité de piloter 12 véhicules sur 19 circuits dans 13 environnements différents et sur différentes disciplines histoire de varier les plaisirs. Il sera possible évidemment de jouer en ligne jusqu’à 12 et même à 4 sur le même écran.

Circuit Superstars est disponible dès à présent sur Xbox One et PC. Il arrivera prochainement sur PS4 et Switch.