Le Game & Watch The Legend of Zelda disponible

Après le Game & Watch Mario Super Mario Bros, Nintendo remet ça en nous sortant une nouvelle petite machine pour faire (re)découvrir les tous premiers Zelda.

A l’instar du précédent modèle, le look s’inspire évidemment des vieux Game & Watch. A l’époque, il s’agissait de jeux à cristaux liquides dont assez limités en terme de gameplay. Pour ce Game & Watch The Legend of Zelda, Nintendo a décidé de nous proposer 4 titres de l’époque dans cette mini-console.

Ainsi les fans et les curieux pourront (re)découvrir :

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Vermin

Comme les Game & Watch d’antan, l’appareil aura également la fonction horloge numérique inspirée par The Legend of Zelda et un minuteur interactif inspiré par Zelda II The Adventure of Link.

Cette console pour collectionneurs et fans est disponible dès à présent chez tous les revendeurs… pour peu que le stock ne soit pas déjà épuisé.