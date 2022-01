Microsoft rachète Activision Blizzard

Alors qu’Activision Blizzard est un peu dans une tempête avec des manifestations et divers plaintes et accusations en tous genres, on apprend que Microsoft a décidé de les racheter.

Après Bethesda Softworks, c’est donc au tour d’Activision Blizzard de passer dans le giron de Microsoft. Ce rachat va coûter la bagatelle de 68,7 milliards de dollars. Le géant de Redmond continue donc sur sa lancée afin d’étoffer son offre vidéoludique et notamment son Xbox Game Pass pour satisfaire non seulement les fans des Xbox ou les joueurs sur PC mais surtout en préparation du futur du jeu vidéo où on finirait par se dédouaner des plateformes.

En rachetant Activision Blizzard, Microsoft récupère par la même occasion des studios réputés comme Beenox, High Moon Studios, Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch, pour ne citer que les plus connus. Ce rachat permet également à Microsoft de récupérer de très grosses licences comme la saga Call of Duty mais aussi d’anciens titres de l’univers PlayStation comme Crash Bandicoot et Spyro ainsi que l’univers Blizzard avec ses World of Warcraft, Diablo ou encore Overwatch.

Puisque Microsoft compte intégrer des titres Activision Blizzard dès que possible pour ses abonnés Xbox Game Pass et PC Game Pass, ces offres seront particulièrement alléchantes. La stratégie de Microsoft continue donc. Au lieu de racheter des studios et développer de nouveaux titres – même si des studios y travaillent -, Microsoft rachète tout simplement des catalogues pour étoffer son offre rapidement.

Ce rachat va toutefois poser dans un premier temps un certain problème à Microsoft. Activision Blizzard est actuellement embourbé dans divers problématiques et doit faire face à plusieurs plaintes avec des accusations de discrimination, d’environnements toxiques, etc ainsi que des investigations par l’administration fédérale américaine. Son big boss, Bobby Kotick est fortement contesté et plus de 1000 employés avaient signé une lettre demandant sa démission. Cela ne sera toutefois pas le cas dans l’immédiat puisque Kotick va rester à la tête d’Activision Blizzard et reportera directement à Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming.

Cette annonce tombe alors que depuis quelques jours, les rumeurs d’une offre de type Xbox Game Pass chez PlayStation circulent dans l’industrie. Xbox ou PlayStation, la guerre va se faire sur le catalogue. Compte tenu des moyens financiers de Microsoft, il est certain que Sony ne pourra pas les suivre avec ce type de rachat. La compagnie japonaise compte sur des studios plutôt que sur le rachat d’éditeurs. Il va falloir voir dans les mois et années à venir comment l’industrie va tourner.

Si j’étais Amazon, Google ou Apple, je rachèterais Sony, Nintendo, Ubisoft, EA et Take 2 pour avoir un catalogue colossal. Les trois géants ont largement les moyens pour le faire. Encore faut-il qu’ils en aient la volonté 😉