2K dévoile les premières informations, images et vidéo de WWE 2K22

La saga WWE va continuer chez 2K avec l’édition 2022. Et comme d’habitude on va avoir diverses nouveautés et améliorations pour le seul jeu de catch actuellement.

Après avoir sauté une édition 2021, la franchise WWE 2K revient directement en édition 2022. Prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour le mois de mars prochain, vous pourrez d’ores et déjà le précommander.

Désormais développé uniquement par Visual Concepts – à qui on doit également les NBA 2K – WWE 2K22 va bénéficier de nombreuses améliorations. Ainsi, Visual Concepts a remanié le moteur du jeu histoire d’améliorer les graphismes. De même, de nouvelles commandes vont être implémentés ce qui devrait sans doute impacter le gameplay. Toutefois, l’équipe indique que ces nouvelles commandes devraient être intuitives pour rendre les combats encore plus vifs et spectaculaires.

Côté modes, WWE 2K22 voit le retour du 2K Showcase qui permettra de revivre les matchs les plus incroyables de la star mise en avant pour cette édition, Rey Mysterio. Le mode Univers et l’outil de création mis à jour vont permettre de personnaliser le jeu selon vos goûts.

Deux nouveaux modes feront leur apparition : Mon MG et Ma Faction. Mon MG vous fera incarner le manager général de la WWE. A vous de gérer l’organisation pour la faire fructifier. Ma Faction permettra de créer et gérer votre faction avec à la clé des évènements hebdomadaires et nombre de défis à relever.

Pour la sortie, 2K a prévu diverses éditions dont voici le détail :

L’Édition Standard sera disponible au prix public conseillé de 69,99€ sur les consoles de précédente génération (PlayStation® 4, Xbox One) et PC (disponible uniquement en version numérique au prix public conseillé de 59,99€) et 74,99€ sur les consoles actuelles (PlayStation® 5 et Xbox Series X|S) en format physique et numérique.

Le Bundle numérique Cross-Gen sera disponible au prix public conseillé de 79,99€ et comprend l’Édition Standard ainsi que le Pack Starrcade ’96 Rey Mysterio sur les générations précédentes et actuelles pour les consoles PlayStation et Xbox*.

L’Édition Deluxe sera disponible au prix public conseillé de 99,99€ sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en format physique et numérique, et sur PC en format numérique. L’Édition Deluxe comprend l’Édition Standard plus le Pack Immortel Undertaker; le Season Pass contenant cinq packs de DLC; le SuperCharger et le Méga-Boost Mon ASCENSION; un contenu en édition limitée pour WWE® SuperCard** (inclus uniquement dans les boîtes des éditions physiques). L’Édition Deluxe sera disponible le 8 mars 2022 – trois jours avant le lancement du jeu ! ***. Les joueurs qui précommandent l’édition PlayStation 5 ou Xbox Series X|S recevront également le Pack Starrcade ’96 Rey Mysterio.

L’Édition numérique nWo 4-Life sera disponible au prix public conseillé de 119,99€ sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC en format numérique. Célébrant les 25 ans de la faction qui a bouleversé le monde du divertissement sportif, en plus de l’Édition Standard et de tous les bonus intégrés dans l’Édition Deluxe, l’Édition nWo 4-Life contient des cartes Ma FACTION EVO et des tenues alternatives pour Hollywood Hogan, Scott Hall, Kevin Nash et Syxx, ainsi qu’un Eric Bischoff jouable, les arènes WCW Souled Out 1997 et Bash at the Beach 1996 et le nWo Wolfpac Championship. L’Édition numérique nWo 4-Life sera disponible le 8 mars 2022 – trois jours avant le lancement du jeu ! ***.

Bonus de précommande : Les joueurs qui précommandent l’Édition Standard et Bundle numérique Cross-Gen recevront également le Pack Immortel Undertaker incluant 3 personnages Undertaker supplémentaires, des cartes EVO Ma FACTION Undertaker, plus des avantages et des bonus Ma FACTION dont une carte logo Undertaker Ma FACTION, une carte bannière Undertaker Ma FACTION et une carte plaque Undertaker Ma FACTION.*** Ce pack est également inclus au lancement dans l’Édition Deluxe et l’ Édition numérique nWo 4-Life.

WWE 2K22 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 11 mars 2022.