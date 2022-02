Découvrez la mission d’introduction de Destiny 2 La Reine Sorcière jusqu’en 4K HDR

La nouvelle extension de Destiny 2 nommée La Reine Sorcière est disponible depuis peu. Les gardiens du monde entier – en tous les cas une certaine partie – a repris les armes. Et cette fois-ci, on a affaire avec Savathûn.

Que vous ayez acheté ou non l’extension, tout possesseur de Destiny 2 la mission d’introduction de La Reine Sorcière peut découvrir cette mission d’introduction fort longue mais qui permet de découvrir une partie des environnements gigantesques et grandioses de cette extension.

Si le gameplay ne change pas foncièrement, Bungie a mis un peu plus l’accent sur un côté plateforme et la résolution de petits puzzles pendant toute cette nouvelle campagne qui s’il ne propose pas beaucoup de missions s’avère assez longue et coriace si vous jouez en difficulté légendaire. Dans ce cas, le loot final est évidemment plus intéressant.

Pour avoir terminé l’intégralité de la campagne – mais pas du tout l’intégralité des contenus d’après-campagne qui va me prendre des semaines avec les diverses quêtes – La Reine Sorcière est sans doute à mon avis la meilleure extension de Destiny 2 depuis son lancement. Avec quatre saisons prévues et probablement nombre de quêtes qui vont s’ajouter au fil des mois, et des environnements gigantesques, Bungie a de quoi faire pour garder la communauté active jusqu’à la prochaine extension prévue en 2023.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur PS5 en 4K 60 images/seconde HDR.

Destiny 2 La Reine Sorcière est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.