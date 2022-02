Découvrez le circuit de Monza d’Assetto Corsa Competizione sur PS5 jusqu’en 4K

Les italiens de Kunos Simulazioni ont mis un peu de temps pour sortir la mise à jour next gen de leur excellente simulation Assetto Corsa Competizione. Si vous n’avez pas encore pu voir ce que cela donne, voici une vidéo de notre cru.

Bon j’avoue de suite que j’ai joué sur le circuit de Monza car c’est un des circuits que je connais plus ou moins bien après des années et des dizaines de simulations l’ayant intégré. Toutefois, comme vous pouvez le remarquer, j’ai joué au pad et autant vous dire qu’Assetto Corsa Competizione n’est pas conseillé au pad. Entre ce titre et l’arrivée de GT7, il va falloir que je ressorte le volant 😉

Capturé sur PS5, cette vidéo tourne en 60 images/seconde comme annoncée par le développeur. Le jeu ne semble pas vraiment gagné en qualité visuelle – tout de moins de manière foncièrement visible. Le framerate est le meilleur argument d’autant que cela impacte le gameplay pour une plus grande précision de pilotage… au volant. Je décèle également – et vous aussi si vous regardez bien – la très faible résolution du rétroviseur.

Pour le reste, cette version next gen bonifie un jeu dèjà bon qui souffrait sur consoles du 30FPS. En passant à 60FPS, le plaisir de pilotage est nettement supérieur et le jeu prend une autre dimension… au volant 😉

Assetto Corsa Competizione est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.