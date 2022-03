The DioField Chronicle, le nouveau RPG/Tactique de Square Enix

Les fans de tactical/RPG n’ont pas beaucoup de nouveautés ces derniers temps. L’annonce de Square Enix devrait donc vous intéresser. The DioField Chronicle pourra bien vous combler de bonheur.

The DioField Chronicle est une production de Square Enix avec la collaboration de Lancarse Ltd, une équipe composée de vétérans des jeux de stratégie. Le chara design semblera familier à certains puisqu’il est la création de Taiki (Lord of Vermilion III et IV) et les concept arts par Isamu Kamikokuryo (Final Fantasy XII et XIII). Autant dire que la direction artistique devrait être solide et plaisant pour les fans de ces titres là.

Comme tout tactical/RPG, vous aurez droit à une histoire entrecoupée de diverses scènes de combat dans des décors soignés. L’intrigue vous emmènera dans le royaume d’Alletain situé sur l’île de DioField. Et comme d’habitude, la paix est bafouée avec l’arrivée d’une nouvelle menace cherchant à s’accaparer les ressources en jade, ingrédient de base utilisé en magie et en sorcellerie.

The DioField Chronicle sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC d’ici la fin 2022.