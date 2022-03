Un Fortnite plus axé action avec le mode Zéro Construction

Fortnite Battle Royale n’a pas été le premier de son genre mais il a apporté une nouveauté issue de ses origines PvE : la construction. Mais que diriez-vous d’y jouer sans cette possibilité ?

Avec le nouveau mode Zéro Construction, l’action du battle royale d’Epic Games va changer un peu. Les joueurs vont pouvoir se focaliser sur la qualité de leurs tirs et la gestion des objets. Moins de distraction donc et aussi un peu moins de tactique et plus d’action. Puisqu’il n’y a plus de construction possible et donc de protection, tous les participants auront droit à un surbouclier qui se recharge à l’instar de nombre de FPS de nos jours. Les premiers dégâts seront donc absorbés par le surbouclier avant d’entamer votre santé.

Qui dit absence de construction dit qu’il va falloir trouver d’autres moyens d’atteindre certaines zones. Ainsi, les développeurs vont vous pousser à utiliser les poignées d’ascension pour monter à bord des dirigeables ou encore vous faire escalader pour atteindre les hauteurs.

Pour accéder à ce mode, vous devez aller dans le menu Découvrir. Il sera disponible pour les parties en solo, duos, trios et sections.

Fortnite est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Android.