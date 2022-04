Test – King of Fighters XV – Classique mais efficace

BLOC INFO Date de sortie 17 février 2022 Editeur SNK Développeur SNK Genre Combat, Baston Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC PEGI 16 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5 Version PS4/Pro Version XSX/S, Xbox One/X

Dans la famille jeu de baston, je veux un King of Fighters avec une réalisation 3D mais un gameplay 2D et rassemblant un max de combattants de la saga. SNK a répondu aux espoirs des fans avec ce King of Fighters XV.

Véritable fan service, ce King of Fighters XV a de quoi satisfaire les fans de jeux de baston avec des combats ayant un certain punch et une sacrée galerie de portraits. Après un KOF XIV qui n’était pas à la hauteur des espérances des joueurs et avec une réalisation un tantinet daté, SNK a revu sa copie et sort un titre enfin digne des consoles actuelles.

Développé par l’Unreal Engine, la direction artistique de ce KOF XV n’est pas sans rappeler le style de Street Fighter V. Ce n’est pas si étonnant puisque SFV était aussi développé sous Unreal Engine. De ce fait les similitudes en terme de rendu ne sont pas étonnantes. Evidemment, alors que Capcom mise sur des personnages aux musculatures surproportionnées, les combattant(e)s de KOF XV sont plus longilignes et aussi plus sexy. Ce dernier point pourra certainement en faire tiquer certain(e)s dans un monde où le sexisme est combattu.

Côté gameplay, si vous êtes un adepte de la saga, vous ne serez pas vraiment dépaysé. On retrouve le concept du 3 contre 3 où le perdant laisse la place à un de ses coéquipiers, la victoire étant attribuée à l’équipe ayant battu les trois combattants adverses. Pour ce qui est des techniques de combat, les familiers à la saga retrouveront les attaques de nombre de personnages iconiques intégrés dans ce titre. En tout, pour la sortie, on a droit à quelques 39 personnages jouables – d’autres arriveront via des DLC. A vous donc de les pratiquer et de vous entraîner avec chacun d’eux pour réussir à composer des équipes qui vous conviennent. Les combats sont rapides, punchy et fluides pour peu évidemment que vous maîtrisiez un peu les coups. Comme d’habitude avec ce genre de jeu, plus vous maîtriserez chaque combattant et plus vous prendrez du plaisir à combattre en soignant vos attaques et vos défenses.

Outre un mode histoire et un mode versus, on peut évidemment se lancer dans des combats en ligne pour le fun ou des combats classés. Si vous jouez en solo contre la machine, l’IA réagit parfois curieusement et d’autres fois à la limite du surhumain. Il va falloir vous habituer à gérer vos combats pour vaincre même si, avouons-le, rien ne vaut les combats contre des adversaires humains bien plus coriaces et imprévisibles. La partie online a bénéficié d’améliorations par rapport à son prédécesseur rendant les parties bien plus agréables.

Visuellement, ce King of Fighters XV est soigné avec un rendu propre en 4K et une animation à 60 images/seconde visiblement constant. La fluidité est rarement prise à défaut même lorsqu’on a droit à divers effets spéciaux. Maintenant, il faut bien avouer que ce ne sont pas ce genre de production qui vont mettre à genoux une PS5 – version testée ici – ni même une PS4 (en 1080p). Côté son, j’avoue que je suis toujours aussi circonspect de voir qu’après des décennies on a droit toujours à des voix aussi exagérés notamment la voix de l’animateur. La qualité sonore des voix est aussi assez moyenne, chose tout aussi étonnante de nos jours. Ce n’est pourtant pas les fichiers son qui prennent le plus de place en mémoire. Dans l’ensemble, King of Fighters XV bénéficie d’une réalisation propre même si c’est sans grand éclat et sans grande surprise.

Au final, The King of Fighters XV est le digne dernier représentant d’une saga qui fait partie des classiques de SNK modernisé à l’occasion pour toucher un nouveau public. Les anciens retrouveront certains automatismes, les nouveaux apprécieront le style et l’intensité des combats.