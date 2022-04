Pas d’E3 2022 finalement même en version virtuelle

En janvier dernier l’organisateur de l’E3 à Los Angeles, l’ESA, annonçait la tenue de l’édition 2022 de son show californien dans une version virtuelle à défaut d’une version physique. Il en sera rien.

Après des décennies d’une suprématie dans le domaine de salons jeux vidéo au niveau mondial – l’E3 était pour la majorité des éditeurs et développeurs le show à ne pas manquer – ces dernières années ont changé la donne avant même les problématiques liées à la pandémie de Covid. L’explosion des réseaux sociaux vidéos et d’outils toujours plus accessible pour toucher directement son public a fait du mal à bien des salons à travers le monde. Pour beaucoup cela permet de s’éviter l’embouteillage médiatique pendant la période de l’E3. Désormais, chacun peut lancer son stream quand bon lui semble et attirer sa communauté de fans. L’absence à l’E3 même d’un Sony ou d’un EA depuis quelques années ne fait que confirmer que le concept même de l’E3 n’est plus au goût du jour et doit se réinventer – si c’est encore possible.

L’annonce de l’annulation pure et simple de l’édition 2022 – après celle de 2020 et la version virtuelle de 2021 – n’est pas totalement une surprise même si cela contredit quelques semaines l’annonce en janvier dernier. L’organisateur ESA a donc décidé d’abandonner l’édition 2022 pour de bon pour travailler sur une édition 2023 et revoir un peu le concept même du show qui doit désormais faire avec une approche différente en terme de communication et de business de la part des éditeurs et des développeurs.

Même si le show disparaît du calendrier 2022, attendez-vous à divers livestreams pendant la période E3 à savoir en juin dont le Summer Game Fest déjà confirmé. On peut aussi s’attendre à des streams de la part de certains éditeurs puisqu’il va bien falloir annoncer les sorties de fin d’année à un moment ou un autre.

Patience donc. On en saura plus dans un peu plus de deux mois. Quant à l’E3, on verra ce que ça donnera en 2023… peut-être…