Remedy bosse sur les remakes de Max Payne 1 et 2

Max Payne ! Un des premiers jeux à s’inspirer du fameux effet bullet time qu’on a découvert dans le tout premier Matrix – même si l’effet a été créé bien avant la saga cinématographique – va revenir via les développeurs originels.

En effet, les finlandais de Remedy Entertainment et l’éditeur de l’époque Rockstar Games ont confirmé le développement d’un remake des deux premiers épisodes de la série Max Payne.

Après avoir lancé un remaster d’Alan Wake et le développement d’Alan Wake 2, c’est donc au tour d’autres titres de Remedy de revenir sur le devant de la scène prochaine. Max Payne et Max Payne 2 The Fall of Max Payne vont donc sortir sur PS5, XSX/S et PC. Ces deux nouvelles versions seront développées avec le moteur maison Northlight.

Par contre, si vous comptiez y jouer rapidement, il va vous falloir patienter encore un bon moment puisque les deux projets n’en sont qu’au stade de la conception et pré-production. N’espérez donc rien avant en moins 18 mois à mon avis.

Espérons en tous les cas que Remedy va “réinterpréter” ce shooter à l’instar de ce que Capcom a fait en réinterprétation les trois premiers Resident Evil.