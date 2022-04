Une nouvelle date de sortie pour Two Point Campus

Le report de lancements de jeux continue. Cette fois-ci, cela concerne le futur jeu de simulation/gestion Two Point Campus.

Si vous aviez envie de gérer un campus universitaire aussi bien son aspect pédagogique, le complexe et la vie estudiantine, il va vous falloir patienter quelques semaines supplémentaires. Sega et Two Point Studios ont ainsi confirmé le report de Two Point Campus.

Initialement prévu pour le 17 mai prochain, le jeu ne sortira finalement que le 9 août 2022 en plein vacances d’été. Ces trois mois supplémentaires vont permettre aux développeurs de bien peaufiner leur nouvelle production surtout qu’il s’agit de leur premier titre à sortir sur toutes les plateformes simultanément.

Pour s’excuser ou tout simplement pour expliquer leur approche sur ce titre, l’équipe a lâché une vidéo making of que vous pouvez voir ci-dessous. Le concept semble ne pas trop se démarquer de leur précédent titre à savoir Two Point Hospital. Le jeu va se dérouler dans le même univers. Rien d’étonnant donc à retrouver la même direction artistique, le même humour dans une simulation qui ne devrait pas se prendre au sérieux. A vous de créer le meilleur campus universitaire afin de satisfaire tous vos étudiants avec des cours plus ou moins farfelus dans des complexes toujours plus spectaculaires. Créez, décorer non seulement le campus mais également ses pièces intérieures en fonction des cours donnés.

Two Point Campus sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC le 9 août 2022.