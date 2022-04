Les premiers titres compatibles VRR sur PS5

Avec une certaine surprise, on apprend aujourd’hui que Sony va mettre en place le VRR alias taux de rafraîchissement variable dès cette semaine pour certains titres.

Sony a annoncé via son blog qu’une première liste de jeux vont bénéficier du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PS5 cette semaine pour les joueurs ayant des moniteurs et des téléviseurs compatibles HDMI 2.1 et VRR.

Les jeux compatibles dès cette semaine après mise à jour seront :

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Déjà disponible sur XSX/S et dans le monde PC, le VRR est une technique qui adapte le taux de rafraîchissement de votre écran (actuellement 50 ou 60 Hz sur une TV normale) à la fréquence d’images du jeu. Le principal avantage est d’éviter les “déchirements d’écran” mais également une sensation de fluidité plus agréable. Cela affecte aussi ce qu’on appelle les cadences de trame évitant ainsi certains artéfacts visuels assez désagréables. Au final avec le VRR, on a droit à un affichage plus homogène qui impacte également la latence de saisie plus réduite. Du pur confort de jeu en quelque sorte.

Si ces titres sont les premiers à gérer le VRR, Sony annonce que les futurs jeux pourront gérer le VRR par défaut si le développeur l’implémente.

On va tester cela dès que possible pour vous donner notre avis prochainement 😉