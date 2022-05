Destiny 2 – Les Jeux des Gardiens débute aujourd’hui

Comme tous les ans désormais, Destiny 2 voit débarquer un évènement temporaire faisant affronter les trois classes du jeu : Les Jeux des Gardiens. L’édition 2022 débute maintenant.

Bungie profite de la mise à jour hebdomadaire pour mettre à jour son Destiny 2 et intégrer l’évènement temporaire Les Jeux des Gardiens. Gratuit pour tous les joueurs Destiny 2, cet évènement fera affronter les chasseurs, les arcanistes et les titans à travers diverses activités afin d’obtenir des points pour vous-mêmes et pour votre classe favorite. Et comme d’habitude, vous pourrez looter de nouvelles armes et équipements. Ainsi, parmi les armes, vous pourrez tenter d’obtenir la mitrailleuse exotique Héritage Evident avec son catalyseur, un pistolet-mitrailleur légendaire ou encore un vaisseau exotique.

L’évènements Les Jeux des Gardiens se dérouleront du 3 au 24 mai.

Destiny 2 La Reine Sorcière est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.