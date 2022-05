Destiny 2 – La prochaine saison débute mardi 24 mai

Si vous êtes un gardien persévérant, vous avez certainement déjà écumé la saison 16 nommée Saison des réincarnés sur Destiny 2 La Reine Sorcière, la dernière grosse extension de la saga. Bungie prépare l’arrivée de la prochaine saison dans quelques jours.

Ainsi, dès mardi 24 mai à 19h, tous les gardiens vont pouvoir (re)prendre les armes pour se lancer dans une nouvelle saison. Si le nom officiel n’a pas été dévoilé, certains petits malins semblent avoir dataminé le jeu et avoir vu le nom de “Season of the Haunted” (Saison des hantés en VF). A voir s’il s’agit d’un titre provisoire, d’un nom de code ou du vrai nom de cette 17ème saison de Destiny 2.

Pour préparer le lancement de la nouvelle saison, Bungie a prévu un peu de maintenance comme d’habitude. De ce fait, les serveurs du jeu seront en mode maintenance à partir de 16h mardi prochain. Ils seront mis hors ligne à 16h45 et devraient être réactivés à 17h afin que vous puissiez télécharger la mise à jour 4.1.0 qui accompagne cette nouvelle saison. La maintenance devrait être terminée vers 18h.

Si vous aviez des quêtes en cours pour obtenir certaines récompenses, vous aurez donc jusqu’à mardi 17h pour le faire donc ne tardez pas.

Quant au contenu de cette nouvelle saison, on le découvrira tout simplement à ce moment là à moins que Bungie ne nous balance une petite bande-annonce la veille ou le jour même 😉

Rendez-vous mardi 24 à 19h donc mes chers gardiens 🙂

Destiny 2 La Reine Sorcière est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.