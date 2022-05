Gran Turismo 7 – Les Gran Turismo World Series 2022 débutent demain

Si vous jouez encore à Gran Turismo 7 surtout dans le mode sport, vous allez enfin pouvoir commencer à titiller de la compétition officielle avec le premier Gran Turismo World Series 2022.

Après plusieurs saisons test, Sony et Polyphony Digital vont donc débuter les premières épreuves de la première édition des Gran Turismo World Series sur Gran Turismo 7. Cette compétition regroupe en fait deux championnats, l’un constructeur et l’autre par nation. Quiconque possède Gran Turismo 7 sur PS5 ou PS4/Pro peut participer à ces compétitions. Il suffira à l’instar des saisons test d’être présent à certaines heures à certains jours et tenter d’emporter le plus de points possibles.

La première saison des World Series débute donc demain 27 mai avec la Manufacturers Cup (championnat constructeur donc). Le 28 mai, ce sera au tour de la Nations Cup.

Ces compétitions vont se dérouler entre cette fin de mois de mai jusqu’en juillet pour un total de 6 courses. La saison 2 proposera 8 courses réparties entre août et octobre. Au total ce Gran Turismo World Series 2022 proposera donc 14 courses.

Ce World Series 2022 proposera également 3 autres rounds destinés à départager les meilleurs ainsi qu’un évènement World Series Showdown entre les saisons 1 et 2 et évidemment les World Finals qui couronnera le champion 2022. Ces évènements seront retransmis en direct via les chaînes Youtube officielles.

La route va donc être longue pour qui veut se frotter aux milliers de pilotes en herbe en ligne. Votre serviteur se lancera même si je doute sortir du lot après les deux premières saisons. M’enfin, ça sera l’occasion de tester son niveau 😉

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 et PS4/Pro