Annoncé en mars dernier, Jojo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R devrait attirer tous les fans de cette saga dans un tout nouveau jeu de baston. Et il ne reste plus trop à attendre.

Bandai Namco annonce ainsi que son Jojo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R sortira à la rentrée de septembre plus exactement le 1er septembre sur PC et le 2 septembre sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et Switch.

Pour fêter cette annonce, l’éditeur dévoile une nouvelle vidéo (cf.ci-dessous) permettant de découvrir quatre des personnages du jeu à savoir Robert E. O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop et Diego Brando.

Pour celles et ceux qui sont déjà plus qu’intéressés, sachez que les précommandes sont ouvertes. Si vous le faites, vous aurez en bonus le costume veste de la prison de Green Dolphin Street pour Jolyne Cujoh.

Bandai Namco prévoit deux éditions en dehors de la version standard. Vous aurez ainsi le choix entre :

L’ Edition Deluxe Numérique contiendra le jeu Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, le set Animation Special Event Colour pour les personnages suivants : Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata et Giorno Giovanna, ainsi que le Season Pass. Le Season Pass offrira quatre nouveaux personnages jouables, deux costumes exclusifs pour Rohan Kishibe et Mohammed Avdol, ainsi que deux jours d’early access aux personnages du Season Pass.

L'Edition collector contiendra le jeu JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, tout le contenu de l'Edition Deluxe Numérique, la statuette exclusive Grandista series Jolyne Cujoh – Special Colour Ver. Ainsi qu'une reproduction de la plaque de prisonnier de Jolyne.

Enfin, pour les impatients et les curieux, Bandai Namco confirme qu’une démo sera prochainement mise à disposition sur PS5 et PS4/Pro.

Jojo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R est prévu sur PS5, XSX, PS4/Pro, Xbox One/X et Switch pour le 2 septembre 2022. La version PC sortira le 1er septembre 2022.