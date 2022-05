BLOC INFO Date de sortie 27 mai 2022 Editeur Bandai Namco Développeur Bandai Namco Genre Arcade Machines PS5, PS4/Pro, Switch, PC PEGI 3

Mario et Sonic figurent parmi les mascottes incontournables du jeu-vidéo, certes ! mais c’est oublier la plus petite des boules jaune qui fait tourner la tête à des millions de joueurs depuis plus de quarante ans. Increvable ! Inépuisable filon ?

Namco Museum vous connaissez ? À l’instar des anthologies de Capcom, les vieux briscards de chez Namco cultivaient déjà le souvenir des hits d’arcade d’antan (Galaga, DigDug…) à l’époque de la PlayStation première du nom. Rien d’étonnant à ce que le procédé destiné à faire vibrer la fibre nostalgique des vétérans Du jeu vidéo persiste une trentaine d’années plus tard. Plus que jamais le rétro a le vent en poupe et Pac-Man méritait bien d’avoir une énième compile souvenir heureusement enrichie en jeux et mignardises : indispensables ?

Comme vous l’avez deviné Pac-Man Museum + est (ou pourrait être considéré comme) une anthologie des jeux mettant en scène la mascotte de Namco. Oubliée l’officieuse Ms Pac-Man, la pourtant fabuleuse variation DX du PacMan Championship Édition, les ersatz de jeux de course ou les conversions les plus boiteuse sorties sur console de salon. Cette compilation réuni quatorze jeux, plus ou moins indispensables du célèbre enzyme glouton. En sus de l’opus fondateur de Pac-Man on retrouve ses quelques suites venues des salles d’arcade : Super PAC-Man (qui n’a de Super que le nom), le curieux PacPal, le légendaire Pac-Mania et le très sympathique Pac-Man Arrangement. Malgré quelques variations dans le gameplay ces jeux offraient de se sortir de tableaux labyrinthiques en ayant phagocyté tous les fruits et pastilles et en esquivant les fantômes. Un principe inusable que l’on retrouve avec un plaisir (assez variable comme vous l’aurez deviné) sur une bonne partie des jeux de cette compil. Un best-of ? Loin de là ! Namco Bandai n’a pas hésité à ressortir quelques autres curiosités, pour ne pas dire des abominations, de ses tiroirs, en l’occurrence des spin-off sortis sur consoles ou mobiles aux qualités parfoid discutables. On retrouve ainsi Pac in Time (réalisé par les Français de Kalisto), un jeu de plateforme exclusif à la SNES à la physique frustrante et Pac’N Roll une sorte de clone de Monkey Ball sorti sur Nintendo DS flanqué d’une jouabilité au pad assez peu précise car pensé pour être pratiqué à l’écran tactile. Si la physique de ce dernier a de quoi rendre maboule difficile de rester zen en jouant à Pac Motos, qui invite à pousser des opposants dans le vide sur une aire de jeu assez réduite et en un temps limité. Que les amateurs d’entorse cérébrales se rassurent la compilation intègre Pac Attack, un sympathique puzzle game (à la Dr Mario) sorti sur les machines 8/16bit. Pour terminer ce tour des épisodes hors-séries abordons le plus ancien des jeux du « genre » . Ainsi PacLand est le premier spin-off mettant en scène Pac-Man, il s’agit d’un jeu de plateforme oldschool à la 2D étonnamment colorée sorti sur arcade une bonne année avant le Super Mario Bros de la NES … et injustement oublié ? À vous de voir !

Si elle réunie pas mal de jeux du passé cette compil intègre aussi d’autres productions plus récentes. Difficile de ne pas commencer par le sympathique PacMan Championship Édition. Évidemment moins abouti que sa suite, ce jeu PS3/Xbox360 offrait un bon lifting au Pac-Man de notre enfance en sus de quelques challenges bienvenus. Sorti en 1996, Pac-Man Arrangement aux mécaniques plus poussées que l’original a profité des bienfaits d’une remise à jour graphique en 3D lors de sa sortie sur PSP dix ans plus tard. Sur le fond comme sur la forme il est sympa à jouer. Sorti sur la plupart des consoles et mobiles modernes (sous forme de freemium), Pac-Man 256 est le titre le plus récent. Il impose de réaliser des challenges en traversant un labyrinthe -sans fin ? – en esquivant/gobant/atomisant les formations de fantômes à l’aide des inévitables Pac Gum et de Power UP destructeurs. Sympathique ! Achevons le tour du proprio par Pac-Man Battle Royal, destiné à être pratiqué en multi, il invite à s’attaquer aux gloutons des joueurs adverses et à survivre à l’occasion de plusieurs manches. Fun ! Pour ceux qui aiment les jeux qui se jouent vite ! Attention les jeux de cette compilation doivent être joué par deux fois pour débloquer davantage de titres. On peut le dire quelle plaie de se refrotter à Pac in Time !

Difficile de clore un passage sur le grill en bonne et due forme sans parler de l’aspect technique de ce jeu testé sur Xbox Séries X par l’intermédiaire du GamePass. Disons que Namco Bandai a un peu fait le service minimum. Si Pac-Man Museum + dispose d’une interface de sélection des « mini jeux » originale et personnalisable (par le biais de goodies cosmétiques), en terme d’options c’est le désert de Gobi. Comprenez par là qu’en dehors d’un effet de filtre cathodique et de quelques niveaux de zoom, impossible de modifier les proportions ou orientation de l’écran, de rajouter des scanlines ou même de profiter d’options d’émulation un peu poussées (savestates, retour en arrière…). Cette compilation mise tout sur une émulation la plus fidèle possible. Heureusement, ce pot pourri des aventures de Pac-Man profite de menus, de sous-titres et de quelques infos sur chaque jeu en français. C’est ps énorme, mais c’est déjà ça !