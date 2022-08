Far Cry 6 – jouez gratuitement ce week-end

Comme souvent, Ubisoft met à disposition de tous leurs jeux pendant un week-end histoire d’essayer de convaincre certains d’entre vous. Ce sera le cas de Far Cry 6 ce week-end.

A partir de maintenant et jusqu’au 7 août, vous allez pouvoir jouer à Far Cry 6 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, PC et Stadia gratuitement. Comme d’habitude, pour ces week-ends gratuits, vous aurez accès à l’intégralité du jeu de quoi découvrir la campagne voire – si vous êtes rapides – découvrir les contenus des DLC. Et comme d’habitude, si vous achetez le jeu par la suite, vous conserverez évidemment votre progression.

Et pour plus facilement vous faire ouvrir votre portefeuille, Ubisoft va proposer des réductions sur Far Cry 6 qui peuvent aller jusqu’à 60% en fonction de la plateforme et du store.

Far Cry 6 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.