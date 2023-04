Milestone ressort des stands avec Ride 5

Les italiens de Milestone continuent les nouvelles éditions de leurs différentes simulations. Cette fois-ci, l’annonce concerne la série des Ride avec le cinquième volet prévu pour la fin de l’été.

Milestone annonce donc officiellement Ride 5 sur PS5, XSX/S et PC. C’est donc le premier volet qui va se focaliser sur les machines de la dernière génération.

Pour ce nouvel opus, Milestone a enfin décidé d’innover avec un nouveau mode carrière narratif où vous aurez à affronter 10 rivaux chacun avec leur propre personnalité. Le but sera de progresser sur un classement et le long de quatre principaux chemins de carrière. Parallèlement, des défis secondaires enrichiront votre carrière avec plus de 200 évènements jouables.

Techniquement, Milestone a évidemment voulu pousser le réalisme encore plus loin en profitant de la puissance accrue des consoles de dernière génération et des configurations PC plus puissantes. Ainsi, cette fois-ci, on aura droit à un système de météo dynamique temps réel. De ce fait, nous aurons droit à des courses avec des variations météo qui impacteront forcément sur les stratégies de course. De même pour un ciel toujours plus crédible, terminé la technologie 2D. Cette fois-ci, on aura droit à des nuages en 3D volumétrique.

Le cross-play fera partie du multijoueur. Plus de problème pour jouer entre PS5 et XSX/S ou encore joueurs PC Steam VS Epic Games Store. Par contre, il ne semble pas avoir de cross-play entre consoles et PC curieusement. Pour celles et ceux qui aiment partager le canapé, il sera de nouveau possible de jouer en écran partagé.

Un créateur de courses est également annoncé et vous permettre de créer des scénarios, personnaliser les courses et les championnats ou encore créer de nouvelles livrées. Et histoire de ne pas rebuter les débutants, Milestone annonce que diverses options permettront de rendre l’accès à la simulation plus facile avec diverses aides au pilotage.

Ride 5 est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 24 août 2023.