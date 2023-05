Square Enix montre une nouvelle vidéo et des images pour l’extension de Forspoken

Même si Forspoken n’a pas rencontré le succès escompté, certains joueurs veulent sans doute en voir plus. C’est ce que va permettre l’extension à venir.

Square Enix dévoile ainsi la nouvelle bande-annonce pour l’extension In Tanta We Trust pour son action/RPG à monde ouvert Forposken. Les fans vont ainsi pouvoir découvrir les évènements qui se sont déroulés bien avant les évènements du jeu principal. En effet, l’extension nous ramène un quart de siècle dans le passé. Frey et les tantas devront combattre les forces de Rheddig dans une bataille qui a dévasté Athia. Cette extension sert en quelque sorte de préquelle.

Le DLC Forspoken In Tanta We Trust sera disponible le 26 mai 2023 sur PS5 et PC. Voici la nouvelle vidéo et quelques images ci-dessous.