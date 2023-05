EA et Codemasters annoncent F1 23 pour le mois prochain

Il ne reste plus que quelques semaines à patienter pour reprendre le volant d’une F1 et se lancer à tombeaux ouverts dans une nouvelle histoire.

En effet, F1 23 va de nouveau proposer un mode histoire Point de Rupture qu’on avait pu découvrir sur F1 2021. La nouvelle histoire va nous faire retrouver Aiden Jackson et Devon Butler désormais coéquipiers dans la même écurie nommée Konnersport Racing Team après avoir été rivaux. Ce mode histoire va nous permettre de découvrir de nouvelles rivalités, de nouveaux personnages et remplir divers défis. Cela ajoutera du piment à une simulation qui devrait rester pour le reste classique.

F1 23 bénéficiera évidemment de diverses nouveautés et mises à jour comme la présence de toutes les écuries, tous les pilotes et tous les circuits de la saison 2023. On y trouvera même les tracés du Grand Prix de Las Vegas ou du circuit international de Lusail au Qatar.

L’équipe de développement annonce avoir travaillé sur la maniabilité du jeu et donc sur le pilotage. Le moteur physique a évidemment été revu pour toujours plus de réalisme notamment sur la traction lors du freinage ou sur l’accélération et les virages. L’équipe a bénéficié du retour d’une écurie de F1 sur l’équilibre en l’aérodynamisme et l’adhérence des pneus.

Puisque la grande majorité joue au pad, Codemasters a consenti à améliorer le contrôle grâce à la technologie Precision Drive.

Côté course, F1 23 voit le retour des courses de 35% offrant un bon compromis pour la durée d’une course. Les drapeaux rouges feront aussi leur apparition. On aura évidemment divers modes de jeu comme le contre-la-montre ou encore le Grand Prix. Bien du contenu est à débloquer en réussissant divers défis. A vous ainsi les livrées, des améliorations des voitures, les combinaisons de pilote ou encore les casques.

A l’instar d’un GT7 et son système de rang de fair-play, F1 23 aura un nouveau système d’évaluation de la sécurité qui devrait pousser les pilotes à conduire de manière plus clean. Ce système devrait aussi permettre de regrouper les pilotes respectueux dans le mode en ligne pour des courses plus réglos.

F1 23 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 16 juin 2023.