The Dark Pictures Anthology Man of Medan débarque sur Switch

Déjà disponible sur les consoles de salon PlayStation et Xbox ainsi que sur PC, les possesseurs de Switch vont pouvoir se faire des frayeurs avec l’un des titres de la série des Dark Pictures Anthology, Man of Medan.

Bandai Namco et Supermassive Games lancent la version Switch de leur jeu d’aventure horreur The Dark Pictures Anthology Man of Medan. Premier volet de la série, Man of Medan était sorti en 2019 sur les PlayStation, les Xbox et le PC. C’est donc au tour de la Switch d’accueillir un jeu d’horreur bien terrifiant.

Pour rappel, l’intrigue de ce jeu d’aventure implique le départ en vacances de 5 amis sur un bateau pour faire de la plongée. Après une tempête, le séjour tourne au cauchemar alors qu’ils explorent un vaisseau hanté. Il sera possible de découvrir l’histoire seul ou à deux en ligne ou à 5 en local.

The Dark Pictures Anthology Man of Medan vient de sortir sur Switch. Il est déjà disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.