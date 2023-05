La Paris Games Week 2023 aura lieu début novembre

La grande messe du jeu vidéo en France va bel et bien revenir en force cette année. Après un retour en 2022 réussi, le SELL remet le couvert en annonçant la prochaine édition de sa Paris Games Week.

Intitulé Paris Games Week Next Level, l’édition 2023 se veut encore plus important que l’édition 2022 qui servait de galop d’essai pour des retrouvailles avec le public en présentiel.

L’organisateur, le SELL, annonce les dates du show. La Paris Games Week 2023 se déroulera ainsi du 1er au 5 novembre 2023 toujours à Paris Expo Porte de Versailles. Pour cette prochaine édition, les organisateurs annoncent un show plus grand pour accueillir plus de visiteurs et escomptent une programmation encore plus ambitieuse maintenant que la pandémie semble derrière nous. Les visiteurs pourront comme d’habitude découvrir les derniers jeux et assister à diverses compétitions eSport.

La billetterie sera ouverte le mois prochain. De même la programmation devrait être annoncée courant juin également.

Rendez-vous donc en novembre prochain pour une nouvelle fiesta du gaming.