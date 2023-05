Trackmania débarque sur les PlayStation et les Xbox

Après avoir été lancé sur PC, le jeu de course arcade compétitif d’Ubisoft, Trackmania, débarque enfin sur les consoles de salon.

Dès à présent, les fans de course arcade sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X pourront se lancer sur Trackmania gratuitement pour des courses à tombeaux ouverts sur des centaines de circuits en cross-play et cross-progression.

Trackmania comprend ainsi dès à présent plus de 1000 circuits et plus de 2000 skins de voitures. Le lancement sur consoles s’accompagne d’un éditeur de circuits dont l’interface a été spécialement étudiée pour les consoles. En tout vous aurez droit à plus de 3000 pièces pour créer vos propres circuits.

Deux modes de jeu sont proposés en plus des compétitions quotidiennes. Vous aurez ainsi droit à un mode Ranked (classé) et un mode Royal. En progressant, vous pourrez débloquer de nouveaux skins et divers trophées sans parler d’évènements créés par la communauté ou encore du circuit eSport officiel.

En plus de la version gratuite en Starter Access, les fans pourront aussi acquérir le Standard Access pour 10€/an ou encore un Club Access pour 30€/an ou 60€ pour 3 ans. Les options payantes donnent droit à divers contenus, à plus de fonctions de personnalisation ou à un niveau de compétition professionnel.

Trackmania est disponible dès à présent sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X. Il était déjà disponible depuis juillet 2020 sur PC.