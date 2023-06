BLOC INFO Date de sortie 30 juin 2023 Editeur Capcom Développeur Capcom Genre Aventure, Puzzle Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC PEGI 12

Tombé dans l’oubli, le point’nclick de chez Capcom revient jouer de vilains tours. Aspirants esprits frappeurs l’heure est venue de tourmenter les vivants… pour la bonne cause.

L’année 2011 aura été marquée par l’arrivée de la portable stéréoscopique de Nintendo : la 3DS. Faisant fi de l’approche imminente de la nouvelle reine de beauté, Capcom dégainait quelques semaines auparavant sur la bonne vieille DS européenne (et ses nombreuses variantes) Ghost Trick. Loin de boxer dans la catégorie de la plate-forme ou de la baston, si chères à l’éditeur d’Osaka, ce soft lorgnait résolument du côté du jeu d’aventure. Réalisé par le créateur de Phœnix Wright, Ghost Trick s’offrait une période d’exclusivité d’un an sur nos Nintendo DS, avant de débouler ensuite sur iPhone et dérivés d’iOS. Depuis 2012, plus de nouvelles. Le titre était resté coincé dans les limbes, ou plutôt au fond d’un tiroir poussiéreux mais voilà qu’il resurgit onze ans plus tard sur la plupart des machines du marché (PS4, XboxOne, Switch et PC) avec sa fraîcheur digne des premiers jours. On remercie d’ailleurs son éditeur, Capcom m, pour l’envoi de ce code review testé sur la surpuissante Xbox Series X. Tout ça pour ça : oui !

Ghost Trick invite à suivre les péripéties de Sissel, un esprit frappeur fraîchement débarqué dans l’au-delà. Le bonhomme à la chevelure fringante et au complet rouge tente d’élucider le mystère qui entoure son homicide, tout en veillant sur une énigmatique jeune femme présente sur le lieu du crime. Une épopée assez « longue » qui s’étale sur près d’une vingtaine de chapitres. Loin d’être un jeu d’aventure conventionnel, le jeu ne permet pas de cliquer n’importe où dans le décor en quête d’interactions. Notre revenant, ne peut prendre possession que des objets situés dans un rayon proche. Il s’agit de trouver un moyen d’interagir avec d’autres items situés dans l’environnement, parfois hors de portée et même d’épier les conversations téléphoniques afin d’accéder à d’autres lieux. S’il laisse le temps de la réflexion au joueur, Ghost Trick met aussi parfois la pression en imposant de résoudre des énigmes en un temps limité (en moins de quatre minutes) afin de sauver la vie à une cible poursuivie par des assassins. Même si les personnages peuvent parfois glisser un indice sur la marche à suivre lors d’une conversation, on tâtonne, on recommence le tableau encore et encore jusqu’à trouver l’ordre des interactions à réaliser ainsi que le timing adéquat. Pas facile de jouer les bons samaritains.

Testé sur Xbox Series X, ce portage de Ghost Trick ne semble pas avoir été cousu main pour l’avaleuse de Teraflops de Microsoft comme pour les machines de la génération précédente. Ne tirant pas parti de nos écrans 16/9eme le jeu s’affiche ainsi dans une dans une fenêtre bordée de bandes noires. Un peu décevant même si le rendu paraît bien plus fluide et est incomparablement plus fin que sur Nintendo DS et smartphone iOS. Le jeu nous régale en revanche par la fluidité de ses animations, ses décors détaillés, le chara design cartoonesque de sa galerie de personnages souvent haut en couleur et déjantés. Merci le cell shading. S’il a été pensé pour être pratiqué à l’origine par le biais d’écrans tactiles, au pad le titre s’avère jouable. Il nécessite d’être pratiqué avec un nombre assez restreint de touches mais oblige à jongler entre le monde des morts (pour les déplacements) et celui des vivants pour activer des mécanismes. Un brin déroutant et pas toujours intuitif. Heureusement que l’on possède des « vies infinies » pour venir à bout des challenges chronométrés. Dépourvu de doublages et voix, le jeu oblige, à l’instar d’un Phoenix Wright, à se bouffer la lecture de nombreuses bulles de dialogues. Que les persos sont bavards ! Heureusement, ils causent en français dans le texte ! Côté musiques, Ghost Trick régale nos cages à miel par des musiques – globalement – électroniques bien rythmées aux sonorités de synthé délicieusement oldschool. Du bonheur pour ambiancer cette aventure un brin… mortelle.