Capcom dévoile le contenu d’après-lancement pour son Exoprimal

Le crépitement des balles déferlant sur les dinosaures va débuter le jour de la fête nationale française et Capcom annonce d’ores et déjà ce qui attend les futurs combattants d’Exoprimal dans les mois après la sortie du jeu.

Si vous avez eu l’occasion de participer aux bêtas d’Exoprimal, vous savez déjà à quel point ce jeu est un « WTF' » complet. Difficile de ne pas penser à un brainstorming de membres de l’équipe de développement dans un bar à saké un soir pluvieux. Quelle mouche les a piqué donc de penser à un shoot online où protégé par des armures nommées exosuits vous allez affronter des hordes massives de dinosaures en tous genres.

Compte tenu de l’aspect totalement en ligne d’Exoprimal et de son approche, Capcom va devoir soutenir ce titre pour un moment s’il veut maintenir une communauté active. L’éditeur annonce donc déjà une feuille de route avec trois saisons à venir entre la sortie et janvier 2024.

La première saison va débuter dès le lancement du jeu. Celle-ci va intégrer un nouveau mode de jeu qui sera lancé deux semaines après la sortie à savoir le 28 juillet prochain. Nommé Gant Sauvage, ce mode PvE permet à des équipes de 5 de se lancer dans des missions qui se déroulent après la fin du scénario. Celles-ci changeront toutes les semaines. Dès le 17 août prochain, Capcom prévoit une première grosse mise à jour avec 10 variantes Alpha d’exosquelettes pour apporter de la variété avec de nouvelles armes à utiliser.

Capcom confirme déjà le lancement de la saison 2 pour la mi-octobre 2023 avec une autre mise à jour intégrant la collaboration avec Street Fighter 6 ainsi qu’une nouvelle carte et une mission finale et bon nombre d’outils et de modules.

Enfin, la saison 3 est prévue pour janvier 2024 avec l’arrivée d’exosquelettes de variante Beta. Ce sont des armures spéciales évidemment plus puissantes comme vous pouvez vous en douter. Un nouvel ennemi sera ajouté, le Néo Triceratops. A cette saison, on aura également droit à une collaboration avec Monster Hunter.

Pour rappel, les abonnés Xbox Game Pass vont pouvoir se lancer gratuitement sur Exoprimal dès ce vendredi.

Exoprimal est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 14 juillet 2023.