EA officialise l’après FIFA avec l’annonce de son EA Sports FC 24

Electronic Arts l’avait annoncé il y a des mois. L’éditeur abandonnait la licence FIFA pour se baser sur leur propre marque EA Sports FC. La première édition est officiellement annoncée vidéo à l’appui.

Histoire de commencer le teasing, Electronic Arts a donc dévoilé une toute première vidéo que vous pouvez voir ci-dessous. Par ailleurs, l’éditeur dévoile une liste de joueurs et joueuses de légende que vous pouvez retrouver sur l’image de couverture de cet article ci-dessus à savoir :

En bas (de gauche à droite) : Marta (BR), Marcus Rashford (UK), Rudi Völler (ALL), Pelé (BR), Zinedine Zidane (FR ), Bukayo Saka (Arsenal, UK), Andrea Pirlo (IT)

), Bukayo Saka (Arsenal, UK), Andrea Pirlo (IT) 3e rangée (de gauche à droite) : Mia Hamm (USA), Johan Cruyff (PB), Alex Scott (UK), Ronaldinho (BR), Alexandra Popp (ALL) Riquelme (ARG), Didier Drogba (CIV), Leicy Santos (COL)

2e rangée (de gauche à droite) : Jude Bellingham (UK), David Beckham (UK), Vinicius Jr. (BR), Erling Haaland (NOR), Sam Kerr (AUS), Leah Williamson (UK), Marquinhos (BR), Youssoufa Moukoko (ALL)

1er rang (de gauche à droite) : Alexander Isak (SUE), Selma Bacha (FR), Alexia Putellas (ES), Virgil Van Djik (PB), Son Heung-Min (COR), Trinity Rodman (USA), Federico Chiesa (IT), Enzo Fernández (ARG)

L’éditeur a également dévoilé les stars prévus sur l’édition Ultimate d’EA Sports FC 24 incluant Pelé, Zinedine Zidane, David Beckham, Erling Haaland, Jude Bellingham, Sam Kerr, Marta ou la Lyonnaise Selma Bacha.

On devrait en savoir plus dès le 13 juillet puisqu’EA a décidé d’en montrer plus et de donner plus de détails ce jour là. Pour sûr, ce titre devrait faire suite à ce qu’on avait déjà sur les récents FIFA tournant ainsi toujours sur le moteur Frostbite de DICE. Un livestream est prévu ce 13 juillet à 18h30 que vous pourrez tout simplement suivre ci-dessous avec le player Youtube.

Rendez-vous donc jeudi en fin d’après-midi.