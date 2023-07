Découvrez la première heure d’Exoprimal jusqu’en 4K

Parfois les pitchs des jeux semblent tout droit sorti de brainstorming bien arrosé. C’est sans doute le cas d’Exoprimal qui propose de se lancer dans des combats contre des hordes de… dinosaures.

Disponible dès à présent sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC, Exoprimal est le dernier jeu d’action de Capcom. Licence inédite, l’éditeur s’est lâché pour proposer un shooter à la troisième personne mêlant PvP et PvE dans un monde à la fois futuriste, post-apocalyptique et truffés de dinosaures.

En effet, ces dinosaures servent d’ennemis principaux pour un shooter en ligne qui va proposer à des escouades de non seulement les affronter avec divers objectifs à remplir mais aussi de faire face en fonction des modes à une équipe adverse. En gros, Exoprimal mêle shooter PvP et PvE.

La vidéo ci-dessous capturée sur la version PS5 vous donne une idée du gameplay et du contexte puisqu’elle représente à peu près la première heure de jeu. Vous pourrez y déceler une action totalement déjantée qui est assez jouissif, idéale pour se défouler.

Avec une structure qui fait penser à nombre de shooters online comme les Call of Duty Warzone ou même un Fortnite, il faut voir si Capcom va réussir à faire durer cette franchise et apporter suffisamment de nouveaux comme des modes et de nouveaux contenus.

Exoprimal est disponible dès à présent sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.