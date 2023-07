Xbox Live Gold devient Xbox Game Pass Core

On savait que Microsoft avait l’intention d’abandonner le Xbox Live Gold mais il leur fallait proposer une alternative à tous ses abonnés. Ce sera donc le Xbox Game Pass Core.

A l’instar de ce que Sony a fait avec ses trois PlayStation Plus (Essential, Extra, Premium), Microsoft a donc décidé de décliner la nomenclature de son service d’abonnement Xbox Game Pass pour proposer une nouvelle alternative.

Ainsi à partir du 14 septembre prochain, Microsoft proposera le Xbox Game Pass Core. Cet abonnement permettra ainsi d’accéder au multijoueur en ligne sur console, à diverses offres exclusives ainsi qu’à une collection de plus de 25 jeux. Le tarif sera de 6,99€ par mois ou 59,99€ par an.

Les premiers jeux confirmés qui feront partie de la collection sont :

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Les autres titres seront dévoilés avant le 14 septembre prochain. Microsoft compte ajouter de nouveaux titres à cette collection 2 à 3 fois par an et à l’instar du Xbox Game Pass normal, la liste de titres pourra varier dans le temps. On peut penser que certains titres pourront être proposés que temporairement.

Si vous êtes abonnés Xbox Live Gold, voici ce que ça change :

Le 14 septembre, les membres Xbox Live Gold deviendront automatiquement membres du Game Pass Core, sans changement de prix, et auront un accès immédiat à la nouvelle bibliothèque proposant plus de 25 jeux de grande qualité.

Les offres et les réductions réservées aux membres Xbox Live Gold feront également partie du Xbox Game Pass Core.

Le programme Games with Gold prendra fin le 1er septembre 2023

Les joueurs pourront continuer à accéder à tous les jeux Xbox One qu’ils ont précédemment acquis via les Games with Gold à condition d’être abonné au Game Pass Core ou au Game Pass Ultimate.

Quel que soit le statut de l’abonnement, tous les titres Xbox 360 acquis par le passé via le programme Games with Gold seront conservés dans la bibliothèque du joueur

Vous aurez désormais 4 abonnements possibles comme le montre l’infographie ci-dessous