Les ventes de la PlayStation 5 ont dépassé les 40 millions d’exemplaires

Si la concurrence reste silencieuse quant à ses ventes – n’est-ce pas Mr Microsoft ? – Sony a décidé de continuer à communiquer sur les résultats plutôt positifs de ses PlayStation 5.

Et cela est compréhensible lorsqu’on domine largement les ventes de la console nouvelle génération – La Switch étant au-dessus mais le cas à part. Les ventes de PS5 ont donc officiellement dépassé les 40 millions d’exemplaires depuis le lancement en novembre 2020.

Sur la même période, la PS4 avait fait mieux mais sans le contexte particulier qu’a dû subir la PS5 (et ses concurrentes) notamment avec le Covid et l’impact que l’épidémie a eu sur toute la ligne de production et de logistique. Le résultat est donc plutôt impressionnant malgré, souvenez-vous, un manque de stock disponible pendant des mois.

Sony est donc fier de ce résultat et confirme que les problématiques de disponibilité sont désormais résolues. Vous ne devriez donc plus avoir de problème particulier pour trouver une PS5 dans votre magasin préféré si vous n’avez pas encore franchi le pas.

Le constructeur en profite pour donner un petit top des jeux préférés de la communauté PlayStation via l’infographie ci-dessous. Etes-vous d’accord avec cette liste? 😉 Avec plus de 2500 jeux PS5 disponibles, la sélection a dû être rude.