Nouvelle vidéo de gameplay du très attendu Lords of the Fallen

Si vous êtes un fan des Dark Souls et autres Elden Ring, Lords of the Fallen est certainement sur vos radars. Et à en juger par la longue vidéo de gameplay montrée, ça s’annonce grandiose.

Si Elden Ring a réussi à convaincre des millions d’entre vous, sa réalisation n’était pas toujours à la hauteur notamment avec un framerate pas ultra-stable. Il est vrai qu’il s’agit d’un titre cross-gen puisque sorti à la fois sur les PS5 et XSX/S que sur les PS4/Pro et Xbox One/X.

Ce nouveau Lords of the Fallen ne devrait pas avoir ce problème puisque l’équipe d’Hexworks s’est uniquement focalisé sur le développement sur PS5, XSX/S et PC. Ce reboot d’un titre homonyme développé par Deck13 sur PS4, Xbox One et PC en 2014 est ainsi développé avec l’Unreal Engine 5 et propose un visuel qui semble enfin pousser les consoles de nouvelle génération dans leurs retranchements.

Pour rappel, Lords of the Fallen est un souls-like action/RPG où vous allez devoir explorer un monde semi-ouvert et affronter bien des créatures et des monstres dans un univers dark fantasy impressionnant. L’originalité est de devoir jongler entre deux mondes parallèles. Une fonctionnalité de coop en continu permet de jouer avec un autre joueur en ligne. Une autre fonctionnalité va permettre aux joueurs de construire leurs propres vestiges dans certains lieux avec diverses ressources rares qu’il faudra trouver et collecter. Je vous laisse le soin d’aller admirer la belle vidéo de gameplay ci-dessous pour vous faire votre propre idée.

Outre l’édition standard qui comprend que le jeu, CI Games prévoit deux autres éditions :

Edition Deluxe:

Le jeu

La classe de départ « Le Croisé Noir » : l’iconique ensemble du Croisé Noir est composé de l’épée longue dévastatrice d’Isaac, ainsi que de ses couteaux à lancer, de son armure complète et de son pendentif*

Un artbook numérique : plus de 100 pages composées de somptueuses illustrations exclusives qui restituent toute l’horreur et la majesté du monde de Lords of the Fallen

La bande-son numérique : immergez-vous dans les harmonies envoûtantes de Mournstead avec la bande-son intégrale, composée par les célèbres Cris Velasco et Knut Avenstroup Haugen

Une visionneuse de modèles 3D : admirez tous les modèles de personnages du jeu sous toutes les coutures et en haute résolution

Edition Collector

Le jeu

Une figurine de 19cm du Croisé Noir : admirez ce guerrier mythique dans toute sa gloire avec cette figurine de 19cm ultra détaillée

Un présentoir en métal : Mettez en valeur votre figurine avec ce présentoir métallique, intégrant des LED d’ambiance télécommandées

Un steelbook au design exclusif

La classe de départ « Le Croisé Noir » : l’iconique ensemble du Croisé Noir est composé de l’épée longue dévastatrice d’Isaac, ainsi que de ses couteaux à lancer, de son armure complète et de son pendentif*

Un artbook numérique : plus de 100 pages composées de somptueuses illustrations exclusives qui restituent toute l’horreur et la majesté du monde de Lords of the Fallen

La bande-son numérique : immergez-vous dans les harmonies envoûtantes de Mournstead avec la bande-son intégrale, composée par les célèbres Cris Velasco et Knut Avenstroup Haugen

Une visionneuse de modèles 3D : admirez tous les modèles de personnages du jeu sous toutes les coutures et en haute résolution

Poster et cartes illustrées recto-verso

Si vous précommandez le jeu, quelle que soit l’édition, vous aurez droit à des bonus in-game :

Des teintes pour armures : bronze, argent et or

3 objets de XP

5 objets de XP

5 objets de MP

Lords of the Fallen est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 13 octobre 2023.